В Лувре вандал пытался повредить картину «Мона Лиза»

В музее Лувра переодетый в пожилую женщину на кресле-каталке мужчина бросил торт в защищенную стеклом картину Леонардо да Винчи «Мона Лиза».

Об этом сообщает «Лига.net».

Произведение искусства, которому более 500 лет, не пострадало. Вскочив с кресла-коляски, злоумышленник пытался разбить пуленепробиваемое стекло, но когда у него ничего не получилось, измазал его тортом. Вандал после выходки разбросал лепестки розы и был задержан сотрудниками службы безопасности музея.

Can anybody translate what ole dude was saying as they where escorting him out?😂 pic.twitter.com/Uy2taZ4ZMm — Lukeee🧃 (@lukeXC2002) May 29, 2022

Картину неоднократно пытались украсть (в 1911 году – успешно) или повредить: обливали серной кислотой, бросали камни и чашки, распыляли на нее краску.