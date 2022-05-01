Николаевец погиб в собственном доме из-за неосторожного курения

В николаевском микрорайоне Терновка неосторожность во время курения стала причиной гибели 68-летнего мужчины.

Об этом сообщили в Главном управлении Госслужбы чрезвычайных ситуаций в Николаевской области.

О пожаре в жилом доме по улице Бузника в микрорайоне Терновка спасателям сообщили 30 мая в 20:17.

Пожарные 1-й государственной пожарно-спасательной части двумя звеньями газодымозащитной службы ликвидировали пожар площадью пять квадратных метров в 20:30.

На месте также работали очередная смена ОКЦ, сотрудники полиции и медики.

Еще три пожара жилых домов ликвидировали спасатели 18-й, 3-й и 20-й ГПСЧ. Огневые случаи зафиксированы в селе Большая Мечетня Первомайского района и в Николаеве и Новом Буге. Оперативными действиями дежурных караулов удалось спасти жилье от уничтожения. Причины пожаров устанавливают специалисты.