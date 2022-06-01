В Ингульском районе Николаева во время рейда рыбоохрана обнаружила запрещенные сетки

Во вторник, 31 мая, инспекторы рыбоохраны провели рейд реки Ингул в Николаеве.

Об этом сообщает пресс-служба Николаевского рыбоохранного патруля.

Во время проведения рейда, направленного на предотвращение грубых нарушений правила рыболовства, в районе улицы Казарского были обнаружены мысиновые сетки, которые являются запрещенными орудиями рыбалки. Общая длина сеток достигает 70 метров.

«Благодаря своевременному сообщению небезразличных горожан - водных биоресурсов в сетках не обнаружено. По данному правонарушению составлен акт выявления и изъятия имущества, собственник которого не установлен», - говорится в сообщении.

Напомним, как ранее на реке Южный Буг рыбоохрана поймала браконьера, ловившего рыбу сеткой – ему выписали штрав на ₴38 тысяч.