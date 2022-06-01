Главарь «ДНР» Денис Пушилин получил ранение в Лимане, – Геращенко

Главарь боевиков Денис Пушилин ранен в Лимане Донецкой области.
Об этом известно из заявления советника министра МВД Антона Геращенко.
«В г. Лиман (Донецкая область) в ходе артиллерийского удара пострадали 72 кадыровца и был ранен Пушилин», - написал он.
По данным Геращенко, в Лиман Пушилин ехал для представления гауляйтера недавно оккупированного Лимана.
Позже советник министра МВД Виктор Андрусив также подтвердил ранение главаря боевиков Дениса Пушилина.
«Подтверждаю, что в Лимане был ранен Пушилин. Жаль, что только ранен», - написал он в Telegram.
В свою очередь администрация Пушилина опровергла это и назвала якобы фейком.
Как сообщалось, 30 мая, стало известно, что украинские войска потеряли контроль над городом Лиман в Донецкой области. Бои продолжаются в его окрестностях.