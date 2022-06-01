Главарь «ДНР» Денис Пушилин получил ранение в Лимане, – Геращенко

Об этом известно из заявления советника министра МВД Антона Геращенко.

«В г. Лиман (Донецкая область) в ходе артиллерийского удара пострадали 72 кадыровца и был ранен Пушилин», - написал он.

По данным Геращенко, в Лиман Пушилин ехал для представления гауляйтера недавно оккупированного Лимана.

Позже советник министра МВД Виктор Андрусив также подтвердил ранение главаря боевиков Дениса Пушилина.