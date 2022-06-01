На Николаевщине браконьер наловил раков в период запрета – убыток составил почти полмиллиона гривен

В реке Гнилой Еланец вблизи Еланецкого Водохранилища мужчина проводил ловлю раков ручным способом, нанеся серьезный ущерб рыбному хозяйству Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Николаевского рыбоохранного патруля.

В ходе рейда установлено, что злоумышленник проводил ловлю раков ручным способом в период запрета.

Таким образом, нарушителю удалось добыть 5 килограммов водных биоресурсов: рак – 142 экземпляра.

При этом большинство особей не достигало 10 сантиметров. Ущерб, нанесенный рыбному хозяйству Украины, составляет 473 тысячи 144 гривен.

Водные биоресурсы получили значительные повреждения, выпустить в природную среду не удалось.

«На нарушителя составлен протокол об административном правонарушении по признаку ч. 4 ст. 85 КУоАП. Материалы дела будут переданы в суд для принятия решения в соответствии с нормами действующего законодательства», - говорится в сообщении.

Справка:

Запрет на вылов раков в рыбохозяйственных водных объектах Николаевской области продлится до 30 июня 2022 года.

Их ловля во время запрета является нарушением природоохранного законодательства в соответствии со ст. 85 КУоАП.

За каждый незаконно добытый экземпляр рака нарушителю придется уплатить ущерб в размере 3тысячи 332 гривны и штраф – до 680 гривен.

После окончания запрета одному лицу в сутки можно поймать 30 экзепляров раков на водоемах общего пользования и 50 экземпляров – на водоемах, где внедрено платное рыболовство.