В Николаеве произошел взрыв на кухне жилого дома – его причины расследует полиция

В Николаеве днем 3 июня в жилом доме по улице Молодогвардейской произошел взрыв.

Об этом сообщают «Новости-N».

Выяснилось, что взрыв произошел на общей кухне. Женщина, которая готовила пищу, вышла из помещения буквально на минуту. В результате кухня и прилегающая к ней жилая комната оказались практически полностью разрушены. Вследствие инцидента никто не пострадал.

Причина взрыва устанавливается: прибывшая на место аварийная бригада «Николаевгаза» установила, что причина взрыва не связана с бытовым газом. На месте работала следственно-оперативная группа Ингульского отдела полиции.