В Одессе 11-летняя девочка выпрыгнула с четвертого этажа – она умерла по дороге в больницу

Полицейские устанавливают обстоятельства гибели 11-летней девочки в Одессе, выпрыгнувшей из окна на четвертом этаже.

Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области.

Трагедия произошла утром 4 июня. Ребенок выпрыгнул из окна своей квартиры, расположенной на четвертом этаже многоэтажки на улице Генерала Вишневского. В это время в квартире больше не было никого.

«Девочку еще живой во дворе дома обнаружили соседи и сразу вызвали медиков, однако в машине скорой помощи по дороге в больницу ребенок умер», - сказано в сообщении.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. Во время осмотра квартиры семьи погибшей была обнаружена предсмертная записка. Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия. Также решается вопрос о квалификации дела.

Напомним, как киевлянин забил насмерть свою мать, а затем выбросился из окна квартиры.