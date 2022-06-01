В Германии поезд сошел с рельс – в катастрофе погибли две беженки из Украины

В результате аварии на железной дороге в Германии, которая произошла 3 июня, погибли две украинки.

Об этом сообщает «Бабель» со ссылкой на Bild.

Издание пишет, что обе женщины были беженками. Кроме того, с одной из женщин был ребенок, который получил серьезные травмы и находится в больнице.

Авария произошла 3 июня около 12.15. Региональный поезд направлялся в Мюнхен и неподалеку от Гармиш-Партенкирхена сошел с рельсов, перевернулось несколько вагонов. В аварии погибли по меньшей мере 5 человек, более 40 путешественников получили ранения.