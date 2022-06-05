Со дна Киевского моря подняли сбитый российский вертолет

Водолазы Нацгвардии подняли со дна Киевского водохранилища сбитый российский вертолет Ми-35М.
Об этом сообщили в Национальной гвардии.
Вертолет сбили в первые дни войны над Киевским морем. Это уже второй поднятый со дна водохранилища вражеский вертолет. Первый Ми-24П был поднят на поверхность в начале апреля.
«Далее вертолет направят в исследовательские центры для изучения. В частности, такие обнаружения вражеской техники будут служить очередным доказательством российского вторжения в Украину», - отмечено в сообщении.