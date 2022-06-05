На Закарпатье уклонист спрятался в багажнике, чтобы выехать заграницу

В Закарпатской области пограничники остановили автомобиль, в котором 19-летний парень пытался незаконно выехать заграницу.

Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины.

Нарушение обнаружили в пункте пропуска «Малый Березный». Во время осмотра микроавтобуса, направлявшегося на выезд из Украины, пограничники заметили, что в багажнике находится человек. Он скрывался от контроля под задним сиденьем за дорожными сумками.

На место вызвали полицию, задержанный оказался 19-летним жителем Закарпатья. Его привлекут к административной ответственности за попытку незаконного пересечения границы.