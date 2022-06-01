На Николаевщине разыскивают пропавшую без вести 16-летнюю девушку

В Николаевской области полиция разыскивает 16-летнюю Алину Жорник.

Об этом сообщили в полиции Николаевской области.

Девушка живет в селе Ивановка (бывший Очаковский район). Она 5 июня после ссоры с родителями ушла из дома в неизвестном направлении и до настоящего времени ее местонахождение неизвестно.

Приметы: рост около 170 см, полного телосложения, волосы светло-русые.

Полиция просит граждан, которые могут помочь установить местонахождение разыскиваемой или предоставить другую полезную информацию, сообщить в отделение полиции №7 по телефонам (05154) 3-02-63, (0512) 53-13-47, (068) 07-14-029, 102.