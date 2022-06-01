В 27 странах мира зафиксировали 780 случаев обезьяньей оспы

Всемирная организация здравоохранения заявила, что с 13 мая по 2 июня в 27 странах, которые не являются эндемичными для оспы обезьян, обнаружили 780 случаев заражения данной инфекцией.

Об этом сообщает «Зеркало недели».

«Большинство зарегистрированных случаев на данный момент были зарегистрированы через службы сексуального здоровья или другие медицинские услуги в учреждениях первичной или вторичной медико-санитарной помощи и касались в основном, но не исключительно мужчин, имеющих половые контакты с мужчинами», - говорится в сообщении ВОЗ.

Эпидемиологическое расследование распространения вируса продолжается. По словам исполнительного директора Коалиции по инновациям в области готовности к эпидемиям (CEPI) Ричарда Хатчетта, «обезьянья оспа не станет новым COVID-19», поскольку против нее уже существуют вакцины – два препарата, которыми лечат обычную оспу.