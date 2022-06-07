Российский журналист Невзоров еще не получил украинское гражданство, – Данилов

Бывший депутат Госдумы России и журналист Александр Невзоров по состоянию на 6 июня не получил гражданства Украины.

Об этом сообщил секретарь СНБО Украины Алексей Данилов в эфире «24 канала».

- О Невзорове – отложим в отдельный ящик. Во-первых, у него еще нет гражданства, он только обратился за гражданством, - отметил Данилов.

По словам секретаря СНБО, каждому, кто захочет получить украинское гражданство, необходимо будет пройти соответствующую процедуру, предусмотренную Конституцией и законами Украины.

Президент Владимир Зеленский, комментируя стремление Невзорова получить украинское гражданство, заявил, что Украина должна «раскачивать» россию, если имеет такую ​​возможность.

- Я знаю, что он хотел оставить гражданство РФ, потому что поддерживает Украину. Мы об этом разговаривали, он есть в списках. Если мы можем раскачивать Россию, то надо это делать. Я считаю, что это наше оружие тоже – люди, любого гражданства, которые выступают за Украину, - отметил Зеленский во время общения с журналистами 6 июня.

Как известно, 3 июня в Государственной миграционной службе сообщили, что Президент Владимир Зеленский подписал указ о предоставлении украинского гражданства российскому журналисту Александру Невзорову и его супруге.

Напомним, Басманный суд Москвы 6 мая заочно арестовал журналиста Александра Невзорова, выступающего в поддержку Украины, в рамках уголовного дела о «распространении заведомо ложной информации о вооруженных силах россии». Ранее журналист был объявлен в розыск.

В марте этого года следственный комитет россии возбудил против Невзорова уголовное дело о распространении «фейковой» информации о действиях российских вооруженных сил в Мариуполе. Сообщалось, что следствие пытается установить местонахождение Невзорова. В конце марта жена журналиста в соцсетях сообщила, что ее муж находится в Израиле.