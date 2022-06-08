За прошедшие сутки в Николаевской области дважды горели автомобили

За прошедшие сутки, 7 июня, в Николаевской области произошло два пожара автомобилей.

Об этом сообщает ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области.

В первом случае во время движения за пределами села Кринички Степовской ОТГ Николаевского района на трассе Т-1506 «Николаев-Домановка-Березки» загорелся «ВАЗ 2106» . Пожар был потушен на площади 5 кв. м.

Еще одно транспортное средство — грузовой микроавтобус Mersedes-Benz Sprinter, загоревшийся из-за короткого замыкания моторного отсека за селом Новополтавка Вольнозапорожской ОТГ Баштанского района, на трассе Н-11. Пожар ликвидирован на площади 3 кв. м.