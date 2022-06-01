В Одессе во время комендантского произошла драка – после беседы с полицейскими участники потасовки изъявили желание вступить в ВСУ

Несколько дней назад ночью в Одессе в Аркадии произошла драка. Участников потасовки участановили полицейские, после беседы с которыми мужчины изъявили желание защищать украинскую землю.

Об этом сообщил спикер Одесской ОВА Сергей Братчук.

Тогда на драку отреагировал глава ОВА Максим Марченко, призвав соответствующие службы отреагировать на произошедшее. В итоге полицейские разыскали зачинщиков драки.

«С ними проведена профилактическая беседа, после которой мужчины изъявили желание получить, согласно действующему законодательству, повестки в соответствующий территориальный центр комплектования и социальной поддержки», — сообщил Братчук.

После прохождения медицинского осмотра и собеседования они получат распределение в воинскую часть и примут участие в защите и обороне Украины в военное время.