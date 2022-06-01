На российском заводе, где производят военную оптику, горел склад

В подмосковном Сергеев Посаде горел склад Загорского оптико-механического завода.

Об этом очевидцы и сообщили в Twitter.

Они отметили, что кровля здания была охвачена огнем в считанные минуты. По предварительной информации, пламя охватило складские помещения рядом с административным зданием.

На кадрах видно, как в небо поднимается столб густого черного дыма. Также заметны языки пламени, охватившие одну из построек.

В местном подразделении МЧС РФ сообщили, что к тушению пожара привлекли 15 человек и четыре единицы техники.

Первоначально сообщалось, что площадь возгорания составляла всего 30 кв. метров, но огонь очень быстро распространился по территории, охватив 700 кв. метров площади.

Конструкторские особенности кровли здания, наличие подкровельного пространства и утеплителя усложнили тушение.

Вечером пожар удалось локализовать. Об ущербе от вспышки информации также нет. О пострадавших пока не сообщили.

В подмосковном Сергиевом Посаде кто-то неудачно покурил на складе Загорского оптико-механического завода. pic.twitter.com/9jxLx8l9JK - Злой Тамбовский котяра (@SingerBaritone) June 8, 2022

Напомним, что в российском городе Пермь загорелся пороховой завод - две женщины погибли.