На Николаевщине не зафиксировали ни одного случая холеры, - ОВА

В Николаевской области не зафиксировано ни одного случая холеры.

Об этом сообщил начальник управления охраны здоровья Николаевской ОВА Максим Безносенко.

Областные власти отреагировали на то, что в социальных сетях активно распространяется фейковая информация о якобы эпидемии холеры в Николаеве.

Главный государственный санитарный врач Николаевской области Владимир Клочко напомнил, что последние вспышки заболевания холерой зарегистрированы в 1994-1995 годах.

- Существует целая система надзора за тем, чтобы, во-первых, не допустить эту болезнь, во-вторых, если она даже возникает, то есть четкий план, как с ней бороться. Это система, отработанная на территории всей Украины и утвержденная постановлением Кабинета министров. В Николаевской области тоже есть определенные планы, - заверил он.

По его словам, из-за нынешней ситуации с технической водой в Николаеве все четко отслеживается и в случае возникновения эпидемии холеры Минздрав, областная военная администрация и горсовет готовы к решению вопроса. Клочко акцентировал внимание, что водопроводную воду можно использовать только в гигиенических, коммунально-бытовых нуждах. Безносенко добавил, что ежегодно в этот период в области идет подготовка к возможным вспышкам желудочно-кишечных инфекций.

- Все больницы области получают письма Минздрава с просьбой сделать запасы медикаментов. Специалисты ежегодно проходят курсы. И в этом году ни одного случая холеры в Николаевской области зафиксировано не было, – отметил он.

Максим Безносенко напомнил об основных путях профилактики желудочно-кишечных инфекций:

1. употреблять бутилированную воду, которая прошла все необходимые проверки; 2. надлежащим образом термически обрабатывать еду; 3. тщательно мыть руки; 4. для мытья посуды использовать кипяченую воду.