В Николаеве втрое сократилась выручка электротранспорта, но трамваи и троллейбусы ходят стабильно

В Николаеве ежедневно на маршруты стабильно выходит 47 единиц электротранспорта – 27 трамваев и 20 троллейбусов.

Об этом рассказал директор КП «Николаевэлектротранс» Юрий Сметана в эфире ТРК «НИС-ТВ», сообщили в Николаевском городском совете.

- Мы стараемся подстроиться к комендантскому часу. Первый транспорт выходит на линию сразу после 6 утра. Последний рейс – в 20 часов. Затем курсируют две единицы служебного транспорта, которые развозят водителей предприятия, – говорит он.

Пассажиропоток в Николаеве существенно снизился. Если раньше предприятие ежемесячно получало около 3 миллионов гривен выручки от продажи билетов и проездных, то сейчас эта сумма составляет чуть более 1 миллиона гривен.

Уменьшилась и штатная численность работников «Николаевэлектротранса». Кроме того, есть трудности с поставкой запчастей и других материалов. Впрочем, на предприятии уже вернулись к работе по реконструкции трамваев. Планируют выпустить на линию первый в городе трамвай с обустроенной низкопольной площадкой для удобства людей с инвалидностью и мам с колясками.