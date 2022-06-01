В Польше зафиксировали первый случай оспы обезьян

В Польше официально подтвержден первый случай обезьяньей оспы.

Об этом 10 июня во время пресс-конференции в Лодзи сообщил глава Минздрава Польши Адам Недзельский, передает «Укринформ».

- У нас было около 10 подозрений на обезьянью оспу, образцы исследуются. 10 июня – это первый день, когда есть подтвержденный случай, - заявил Недзельский.

По словам спикера Минздрава Польши Войцеха Андрусевича, пациент находится в изоляции. Однако он не сообщил, в каком регионе Польши подтвержден первый случай этого заболевания.

По данным ВОЗ, по состоянию на 9 июня в 29 странах мира было подтверждено более тысячи случаев оспы обезьян. Заболевание не распространяется легко среди людей. Это происходит через тесный контакт, воздушно-капельным путем при длительном контакте и через предметы, на которых сохранились инфицированные частицы.