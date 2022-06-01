В Одесской области мужчина зашел померить глубину на пляже и подорвался

На одном из пляжей в Одесской области мужчина вошел в воду подорвался на неизвестном предмете.

Об этом сообщает ОК «Південь».

«Несмотря на многочисленные предупреждения, ограничительные отметки и категорический запрет на посещение побережья и купание в заминированном море, одесситы и гости региона продолжают пренебрегать собственной безопасностью. В конце концов, это приводит к трагедии. На одном из пляжей Одесщины мужчина взорвался на неизвестном предмете. Семья, невзирая на запрет, пришла отдыхать на побережье. Пока мать с сыном раскладывали вещи, отец решил замерить глубину и температуру воды. Через несколько минут в воде раздался взрыв, мужчина получил ранения несовместимые с жизнью», - говорится в сообщении.