В Тернопольской области поток дождевой воды снес автомобиль, погибли три человека

В селе Лищанцы Тернопольской области из-за стихийного бедствия погибли три человека.

Об этом сообщили в Главном управлении Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Тернопольской области.

В результате сильного ливня потоком дождевой воды снесло с дороги легковой автомобиль, в котором находились три человека. Прибывшие к месту происшествия спасатели обнаружили, что автомобиль перевернулся на крышу и находится в воде неподалеку от проезжей части. Людей в машине не было.

Поиски были организованы вдоль русла реки. Впоследствии обнаружили тело водителя, 32-летнего мужчины, а позднее тела двоих 13-летних девочек.