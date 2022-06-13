На Николаевщине мужчина, который курил в кровати, погиб при пожаре

В воскресенье, 12 июня, в частном доме в селе Новомихайловка произошел пожар, в результате которого погиб мужчина.

Об этом сообщает Главное управление ГСЧС в Николаевской области.

По прибытию на место происшествия пожарные выяснили, что хозяин курил в постели, в результате чего в комнате частного жилого дома образовалось плотное задымление. Загорелся матрас, постельное белье и домашние вещи.

До прибытия спасателей соседи вынесли из плотно задымленного помещения тело погибшего мужчины 1960 года рождения. В свою очередь, сотрудники спасательной службы во время осмотра помещения обнаружили женщину 1952 года рождения. Каретой скорой помощи она госпитализирована в больницу.

Пожар ликвидирован на площади 5 квадратных метров.