На Николаевщине вор погиб от удара током при попытке обокрасть трансформаторную подстанцию

В Вознесенском районе от удара током погиб мужчина, который пытался обворовать трансформаторную подстанцию.

Об этом сообщили на «Николаевоблэнерго».

«Деньги – не единственная валюта, в которой можно вычислить стоимость энергетического оборудования. На днях в этом на собственном опыте убедился мужчина, который на свою беду влез в закрытую трансформаторную подстанцию, расположенную на территории одного из предприятий в Вознесенском районе. На месте преступления остался инструмент, с помощью которого вор собирался демонтировать часть оборудования и остатки тела, пораженного током. Мужчина скончался мгновенно», – говорится в сообщении.

На «Николаевоблэнерго» отметили, что с 24 февраля своровано тысячи метров проводов на сотни тысяч гривен.

В течение 2020 – 2021 годом задокументировано 88 фактов хищений и повреждений, которые вместе с восстановительными работами стоили «Николаевоблэнерго» свыше 2,5 миллиона гривен.