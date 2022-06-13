В Винницкой области кроссовер врезался в автобус, погибли четыре человека

В Винницкой области 13 июня в ДТП в Гайсинском районе, возле села Кунка, погибли четыре человека.

Об этом сообщили в полиции Винницкой области.

Происшествие случилось около 17 часов. По предварительной информации, 57-летний водитель автомобиля Chery Tiggo выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автобусом Man, который ехал по маршруту «Запорожье – Прага». В результате аварии погибли водитель Chery Tiggo, его 56-летняя жена и пассажиры в возрасте 60 и 32 года. Два водителя автобуса, а также их пассажиры не пострадали. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа полиции и криминалисты.