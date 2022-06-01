В Николаев на проспекте Центральном патрульный Peugeot протаранил Hyundai, который не уступил ему дорогу

Утром во вторник, 14 июня, на пересечении проспекта Центрального и улицы Инженерной в Николаеве столкнулись кроссовер Hyundai Tucson и автомобиль патрульной полиции Peugeot 301.

Об этом сообщает интернет-издание «Новости-N».

Кроссовер Hyundai, ехавший по улице Инженерной, со стороны улицы Чкалова в направлении Потемкинской, на перекрестке не пропустил полицейский Peugeot, двигавшийся по проспекту, со стороны улицы Московской в направлении улицы Садовой. От мощного бокового удара Hyundai отбросило на газон за пределы проезжей части.

В результате ДТП никто не пострадал, оба автомобиля получили значительные механические повреждения.

Проспект Центральный является главным по отношению к улице Инженерной, поэтому водитель автомобиля Hyundai обязан был пропустить полицейский автомобиль.