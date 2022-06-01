Ученые из Китая заявили, что получили сигнал, который могла прислать внеземная цивилизация

Исследователи из Китайской академии наук заявили о том, что они обнаружили подозрительные сигналы, которые могла прислать внеземная цивилизация. Но, по их словам, нужно осторожно подходить к изучению полученных результатов.

Об этом сообщает Futurism.

Китайские ученые, которые занимаются поиском внеземных цивилизаций с помощью самого большого в мире радиотелескопа FAST, диаметром 500 метров, обнаружили необычные сигналы, когда исследовали данные телескопа за 2019 год.

Этот гигантский телескоп, который расположен на юго-западе Китая, используется для изучения далеких галактик и решения многих научных задач по исследованию космоса. Одной из его задач является поиск сигналов от потенциального внеземного разума. Он отличается от такого же, но уже разрушенного радиотелескопа в обсерватории Аресибо в Пуэрто-Рико, большей чувствительностью и способностью охватывать больший участок космоса.

«Вероятность того, что нам удалось обнаружить настоящий сигнал от внеземной цивилизации, очень высока. Но также этот радиосигнал может быть обычной радиопомехой или чем-нибудь еще. Нужны дополнительные исследования, чтобы подтвердить, что это сигнал от инопланетян, или наоборот исключить такую возможность» — говорит Чжан Тунцзе из Китайской академии наук, который занимается поиском внеземного разума.

Но некоторые западные ученые полагают, что очень рано считать обнаруженные сигналы сообщением от инопланетян. Пока не будет проведено исследование этих необычных сигналов и не будет вынесена экспертная оценка научного сообщества, к этому заявлению стоит относиться с долей скептицизма. Возможно, у этих сигналов существует более простое объяснение. Например, журналист издания SpaceNews считает, что это интересное заявление, но пока нет причин для сильного волнения.

«Мы проведем анализ этих сигналов и с помощью телескопа FAST и будем снова искать такие подозрительные сигналы, чтобы понять откуда они приходят, что даст возможность точно сказать имеют ли они отношение к потенциальным инопланетянам», — говорит Тунцзе.

Китайские ученые, несмотря на то, что они считают, что нужно осторожно подходить к изучению полученных результатов, все же надеются подтвердить свое открытие, которое может изменить мир. Или же они не подтвердят, что эти сигналы прислала инопланетная цивилизация и будут искать дальше.

«Мы очень хотим, чтобы радиотелескоп FAST стал первым в мире радиотелескопом, который бы принял первый сигнал от внеземного разума», — говорит Тунцзе.

Но для того, чтобы провести дополнительный анализ обнаруженных сигналов и подтвердить, что был установлен первый контакт с внеземной цивилизацией, нужно очень много времени. А у ученых очень плотный график исследований.