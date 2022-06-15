Всемирная организация здравоохранения проведет экстренное заседание из-за вспышек обезьяньей оспы

Всемирная организация здравоохранения проведет 23 июня экстренное совещание, чтобы определить, следует ли считать глобальную вспышку оспы обезьян чрезвычайной ситуацией международного уровня в здравоохранении.

Об этом сообщает «Лига.net» со ссылкой на MedicalXPress.

Глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус считает, что «вспышка обезьяньей оспы необычна и вызывает тревогу», и поэтому он решил созвать комитет по чрезвычайным ситуациям, чтобы оценить уровень угрозы. Распространение болезни долгое время ограничивалось Западной и Центральной Африкой, но за последние два месяца были выявлены более 1000 случаев в десятках стран мира.

Агентство ООН также работает над изменением названия этой болезни, так как ряд ученых считают, что существует «настоятельная необходимость в недискриминационной и не стигматизирующей номенклатуре обезьяньей оспы», и что обозначение этого вируса как африканского не только неверно, но также является дискриминационным и стигматизирующим.

Хотя оспа обезьян впервые была обнаружена у макак, сейчас считается, что во многих случаях заболевание передается человеку от грызунов.