В россии загорелось одно из крупнейших газовых месторождений

В Ямало-Ненецком автономном округе на территории Уренгойского газового месторождения загорелся трубопровод.

Об этом сообщают росСМИ.

На участке «Газпром добыча Уренгой» между газовыми промыслами 7–8 произошёл разрыв трубы диаметром 1,4 метра.

Позже в пресс-службе компании «Газпром добыча Уренгой» сообщили, что пожар уже локализован и работа идет в обычном режиме.

Известно, что Уренгойское месторождение относится к числу крупнейших в мире. Извлекаемые запасы – до 10 триллион кубических метров газа.

Напомним как на российском заводе, где производят военную оптику, горел склад.