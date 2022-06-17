«Может привести к тысячам смертей»: Мариуполь стоит на пороге вспышек холеры и дизентерии

Мэр временно оккупированном россией Мариуполя Вадим Бойченко заявил, что город стоит на пороге вспышек холеры и дизентерии. Город закрыли на карантин, ограничили доступ к реке и морю.

Об этом сообщает Мариупольский городской совет.

«В городе тысячи стихийных захоронений, нет канализации. Сейчас повышается температура воздуха, и начинаются дожди. Вся размытая почва попадает в реки, колодцы, колодцы и источники, откуда люди берут воду. Это может привести к тысячам смертей мариупольцев», – заявил он.

Он также добавил, что около 100 тысяч человек сейчас держат в гетто. Подавляющее большинство из которых – пенсионеры.

«Они хотят, но не могут уехать», - уточнил он.

В свою очередь, оккупанты начали ограждать военные поселения от жителей города, чтобы уберечь свои собственные жизни. Бойченко подчеркнул, что россияне и коллаборанты не принимают действующие меры, ведь больницы разбиты, а все уцелевшее медицинское оборудование вывезли в Донецк.

«Единственное, что они пытаются сделать - это спасти собственные жизни, а к мариупольцам им нет никакого дела», - добавил он.

Напомним, как во время разборов завалов многоэтажки в Мариуполе нашли 200 тел.