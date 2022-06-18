В Шанхае произошел масштабный пожар на нефтехимическом заводе – один человек погиб

Один человек погиб в результате масштабного пожара на нефтехимическом предприятии в китайском Шанхае рано утром в субботу, сообщила компания.

Об этом говорится в заявлении Информационного агентства Синьхуа.

Пожар произошел в 4:28 утра (23:28 по Киеву 17 июня, – ред.) на заводе по производству этиленгликоля химического отдела Sinopec Shanghai Petrochemical Co., Ltd, расположенного в городском районе Цзиньшань. Водитель транспортного средства был найден погибшим, а сотрудник компании получил легкие ранения.

Как отмечают местные власти, пожарные и спасатели незамедлительно прибыли на место происшествия, и пожар был эффективно локализован. Были приняты меры по мониторингу и забору проб воды из системы ливневой канализации, и никакого воздействия инцидента на состояние окружающей среды примыкающих водоемов обнаружено не было, сообщили в компании.

Расследование причин пожара продолжается.