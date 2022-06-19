В мире распространяются новые подштаммы Омикрона, которые могут вызвать всплеск Covid-19

Быстрое распространение новых подвидов штамма Омикрон вызывает новые всплески Covid-19 по всему миру.

Об этом сообщает «ВВС-Украина».

Медики говорят, что BA.4 и BA.5 появились в Южной Африке и вскоре могут стать доминирующими в Европе и США. В марте их добавили в список мониторинга Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), а также назвали вызывающими беспокойство в Европе.

Немецкий Институт имени Роберта Коха (RKI) ожидает, что BA.5 и другие подтипы Омикрона будут быстро распространяться, поскольку они легче передаются, чем подварианты Дельты. Институт предупреждает о росте числа больных уже этим летом. На долю BA.5 уже приходится десять процентов новых случаев инфицирования. Это вдвое больше, чем раньше, в начале июня. BA.5 уже доминирует в Португалии. В США и Великобритании также наблюдается рост количества инфекций, вызванных BA.4 и BA.5. О случаях заражения новыми подвариантами сообщила Австралия.

Эксперты не уверены, как сильно пострадают страны. Но BA.4 и BA.5. являются менее опасными, чем подштаммы Дельты. По мнению экспертов, это связано с тем, что миллионы людей уже вакцинированы и имеют антитела, даже если их уровень не стабильно высок. Однако новые подварианты распространяются легче. Частично это связано с ослаблением иммунитета, а также с мутациями вируса. Кроме того, многие страны сняли ограничения, введенные ранее, что дало вирусу больше шансов на распространение. Даже те, кто прошел вакцинацию и выздоровел, не обладают оптимальной защитой от новых подвариантов Омикрона и могут заразиться снова.

Новая волна может привести к определенному увеличению госпитализаций и летальным исходам. Как и с другими штаммами Covid-19, в группе риска – пожилые люди и имеющие серьезные сопутствующие заболевания. Хотя современные вакцины не идеально подходят, они по-прежнему являются лучшей защитой. Обновленные версии вакцин против вариантов Covid уже разрабатываются и тестируются.