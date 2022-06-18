Возле Новой Одессы кроссовер врезался в дерево – пострадали три человека

Возле города Новая Одесса 18 июня в ДТП попал автомобиль Hyundai Santa Fe.

Об этом сообщили в Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Николаевской области.

ДТП случилось около 15:20 на трассе Н-24 Благовещенское – Вознесенск – Николаев.

Прибывшие на место спасатели выяснили, что автомобиль съехал с дороги и врезался в дерево. Во время происшествия пострадали 3 человека. Спасатели деблокировали водителя. Медики оказали первую помощь пострадавшим и доставили их в больницу. Водителя – в тяжелом состоянии, пассажиров возрастом 35 и 32 года в состоянии средней тяжести.