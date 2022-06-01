«Тайра» поблагодарила Зеленского за освобождение: «Все в плену знают, что всё получится и мы будем дома»

Парамедик Юлия Паевская («Тайра») записала первое видео после освобождения из плена.

Об этом сообщает журналист Андрей Цаплиенко.

Напомним, что «Тайру» освободили 17 июня, до этого её взяли в плен в Мариуполе, россияне удерживали её три месяца.

- Я благодарна Президенту Украины Владимиру Зеленскому за организацию этого обмена. Я всегда верила, что все будет именно так. Все, кто находится сейчас по ту сторону, знают, что все получится, и все мы будем дома. Как дома сейчас я, - сказала Паевская в видеообращении.

Цаплиенко говорит, что «Тайра» в безопасном месте жива и здорова.