В Испании горит 20 тысяч гектаров леса

Около 20 тысяч гектаров лесов в Испании охвачены пожаром в горном массиве Сьерра-де-ла-Кулебра.

Об этом сообщает Reuters.

Огонь приблизился к железной дороге настолько близко, что власти были вынуждены прервать движение поездов между Мадридом и Галисией.

Власти автономного сообщества Кастилия-и-Леон сообщили об эвакуации жителей семи сел из-за лесного пожара на северо-западе Испании.

В борьбе со стихией задействовано более 500 пожарных.

Пока сообщений о погибших или пострадавших не поступало. По прогнозам синоптиков, в регионе жара с дневными температурами в районе +40...+43 градуса Цельсия продержится еще несколько дней.