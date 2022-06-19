В Израиле началась седьмая волна коронавируса

Власти Израиля объявили о начале седьмой волны пандемии коронавируса. В стране могут ужесточить карантинные ограничения.

Об этом сообщает «Newsru».

В связи с увеличением количества инфицированных в стране открыли коронавирусные отделения в больницах. Пока Минздрав не настаивает на возвращении «масочного режима» в помещениях и общественном транспорте, хотя и рекомендует носить маски.

В настоящее время в Израиле больны COVID-19 46 тысяч 921 человек, лишь за неделю вирус подтвердили у 21 062 человек.