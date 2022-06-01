На Черкащине два грузовых вагона сошли с рельсов – два поезда из Днепра прибудут в Киев и Львов с задержкой

В Черкасской области два грузовых вагона сошли с рельсов. В связи с этим поезда на Днепр, Кременчуг и Кропивницкий задержатся на пять часов.

Об этом сообщается в Telegram «Укрзалізниці».

Обновлено 18:43 В УЗ сообщили, что все поезда дальнего сообщения будут следовать своим маршрутом.

«Время задержки поезда №731 Днепр – Киев составит 90 минут, поезда №41 Днепр – Львов – 30 минут», - сказано в сообщении.

Сообщается, что грузовые вагоны сошли на перегоне перегоне Райгород - Каменка. В связи с этим на время восстановительных работ меняется маршрут следования поездов:

- №731 Днепр - Киев

- №41 Днепр - Львов

- №790/792 Киев - Кременчуг, Кропивницкий

Поезда будут временно курсировать через станцию ​​Помошная. Из-за смены маршрута время прибытия данных рейсов на конечные станции сдвинется ориентировочно на 5 часов вперед.

Кроме того, по той же причине изменения коснутся и пригородных поездов: