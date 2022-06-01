В Вознесенске полицейские помогли мужчине с приступом эпилепсии

В Вознесенске полицейские, до приезда «скорой» оказали помощь мужчине, у которого произошло приступ эпилепсии.

Об этом сообщили в районном управлении полиции.

24 июня во время патрулирования одного из парков города Вознесенска к полицейским обратились местные жители. Они рассказали, что на их глазах у мужчины произошел эпилептический приступ.

Сотрудники полиции вместе с неравнодушными гражданами оказали мужчине первую домедицинскую помощь и вызвали «скорую».

Благодаря своевременному обращению и реагированию, житель Вознесенска, которому стало плохо прямо на улице, сейчас чувствует себя хорошо.