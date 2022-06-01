На Николаевщине после столкновения с кроссовером несовершеннолетний мотоциклист попал в больницу

В Первомайске следователи устанавливают обстоятельства происшествия, в котором травмировался несовершеннолетний мотоциклист.

Об этом сообщили в Первомайском районном отделе полиции.

24 июня около 11:00 на перекрестке улиц Одесская - Новая в Первомайске произошло столкновение автомобиля Volkswagen Touareg, под управлением 43-летнего водителя, и мотоцикла Mustang Xtreet, за рулем которого находился 16-летний парень.

В результате дорожно-транспортного происшествия несовершеннолетний водитель двухколесного транспортного средства получил телесные повреждения и был доставлен в больницу.

Следователи квалифицировали произошедшее по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 286 УКУ («Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами»). Санкция статьи предусматривает наказание до трех лет ограничения свободы.

Полицейские выясняют все обстоятельства происшествия. Следственные действия продолжаются. Правоохранители обращаются к гражданам, владеющим любой информацией об обстоятельствах ДТП или могут предоставить записи с видеорегистраторов, зафиксировавших указанную автоаварию, обратиться в Первомайский районный отдел полиции по адресу: г. Первомайск, ул. Грушевского, 29 или по телефонам (068)314-29-49, (063)128-72-15, 102.