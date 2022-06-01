В россии с рельсов сошел грузовой поезд с боеприпасами

В Псковской области россии в воскресенье днем, 26 июня, с рельсов сошел грузовой поезд. В составе были вагоны с взрывчатыми материалами.

Об этом пишет местный Telegram-канал «Псковская губерния».

Место аварии оцеплено военными, работают ФСБ и минеры. Железнодорожникам разгребать завалы не дают, пока не перегрузят весь этот груз.

По опубликованных в сети фото видно, что с рельсов сошла большая часть вагонов.

Пострадавших нет, сообщают на железнодорожной станции.

На место происшествия направлено два восстановительных поезда со станций Псков и Новосокольники.