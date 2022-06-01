На Волыни во время ДТП отбойник насквозь пробил машину

В Волынской области легковой автомобиль врезался в отбойник на трассе.

Об этом сообщили в Главном управлении ГСЧС в Волынской области.

ДТП произошло на автотрассе Ковель – Ягодин у села Долгоносы. Водитель получил травму и был заблокирован в салоне. В помощь пострадавшему прибыли спасатели. С помощью механического инструмента они разрезали изуродованные элементы автомобиля и металлического отбойника на обочине, уволили водителя и передали медикам. Каретой «скорой» мужчину госпитализировали в реанимацию больницы Ковеля.