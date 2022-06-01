«Власти» оккупированного Крыма объявили режим ЧС в Симферополе из-за наводнений

Так называемый глава оккупированного россией Крыма Сергей Аксенов объявил режим Чрезвычайной ситуации в Симферополе и Симферопольском районе из-за сильных дождей.

Об этом сообщает «РИА Новости».

Известно, что ливни продолжаются второй день. Это привело к подтоплению 12 населенных пунктов и низинных районов Симферополя.

К тому же со второго по объему водохранилища Крыма – Симферопольского – превентивно сбрасывали воду, ведь в ночь на 27 июня снова ожидали дожди.

Около 300 участков и домов подтоплены в Симферополе и районе. В частности, из-за сильных ливней не выдержало дорожное покрытие моста через реку Салгир в Симферополе. Отмечается, что его ремонтировали в 2019 году.