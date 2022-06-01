Николаевские полицейские разыскивают женщину с двумя несовершеннолетними детьми – они пропали еще в начале июня

Вознесенским районным управлением разыскивается Калмык Анна Васильевна, которая 2 июня вместе с двумя малолетними детьми: 12-летней Калмык Дианой Руслановной и 11-летним сыном Калмык Арсеном Руслановичем покинула место жительства в пгт Веселиново Вознесенского района и до настоящего времени их местонахождение неизвестно.

Об этом сообщает отдел коммуникации ГУНП в Николаевской области.

Приметы женщины: рост 165 см, среднего телосложения, длинные русые волосы, глаза карие, на верхней челюсти отсутствует зуб.

Приметы девочки: рост 150 см, длинные русые волосы, среднего телосложения.

Приметы мальчика: рост 130 см, короткие русые волосы, худощавого телосложения.

Правоохранители обращаются к неравнодушным гражданам, которые могут помочь в установленные места нахождения или предоставить любую другую полезную информацию, сообщить ее в Вознесенское районное управление полиции по адресу: г. Вознесенск, ул. Киевская, 24 или по телефону 380-66-912-50-27, 102.