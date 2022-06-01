В Николаеве столкнулись «легковушка» и мотоцикл - два человека госпитализированы

Утром в среду, 29 июня, в Николаеве на пересечении проспекта Мира и улицы Южной автомобиль Chevrolet Aveo сбил мотоциклиста.

Об этом сообщают «Новости-N».

Автомобиль «Шевроле» ехал по проспекту со стороны площади Победы, в направлении улицы Строителей. На перекрестке начал поворачивать налево, на улицу Южную, не пропустив при этом мотоциклиста, двигавшегося во встречном направлении прямо.

В результате ДТП пострадали два человека, их с места происшествия увезла карета скорой помощи.

Оба транспортных средства получили механические повреждения.

Напомним, как в Николаеве столкнулись две легковушки и пикап – последний вылетел с проезжей части.