В Киеве в результате сильного ливня часть улиц ушли под воду

Фото: Facebook/Олександр Рудоманов

В среду, 29 июня, во второй половине дня Киев накрыли мощные грозовые дожди и шквальный ветер, часть улиц город оказались под водой.

Фотографиями и видео последствий непогоды киевляне делятся в социальных сетях.

Мэрия Киева сообщает, что на местах подтоплений уже работают дорожники.