В Киеве в результате сильного ливня часть улиц ушли под воду

В среду, 29 июня, во второй половине дня Киев накрыли мощные грозовые дожди и шквальный ветер, часть улиц город оказались под водой.
Фотографиями и видео последствий непогоды киевляне делятся в социальных сетях.
Мэрия Киева сообщает, что на местах подтоплений уже работают дорожники.
«Самые интенсивные осадки прошли в Святошинском и Соломенском районах. Из-за залпового дождя возникли подтопления на просп. Леся Курбаса и на б-ре Ромена Роллана. Дежурство бригад продолжается на ул. Елены Телиги, ул. Скляренко, на улицах возле ст. м. «Левобережная». Привлечены 24 единицы техники гидрослужбы. В общей сложности «Киевавтодор» имеет 91 единицу спецтехники и спецсредств для ремонта и очистки системы ливневой канализации. В их числе мотопомпы, гидромониторы, насосные станции», - говорится в сообщении.