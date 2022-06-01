На Николаевщине на ходу загорелся кроссовер

В Вознесенском районе 29 июня во время движения загорелся автомобиль Kia Sportage.
Об этом сообщили в Главном управлении Госслужбы чрезвычайных ситуаций в Николаевской области.
«Пожарные местной пожарной охраны «Александровка» ликвидировали пожар автомобиля Kia Sportage в пгт Александровка Вознесенского района области. Пожарные выяснили, что автомобиль загорелся во время движения. Пожар ликвидирован на площади 2 кв. м, его причина устанавливается. Огнем уничтожен отсек двигателя», – говорится в сообщении.