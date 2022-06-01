В Николаеве из-за попадания молнии загорелся дом

В Корабельном районе Николаева 30 июня из-за попадания молнии загорелся дом.

Об этом сообщили в Главном управлении Госслужбы чрезвычайных ситуаций в Николаевской области.

О возникновении пожара в ГУ ГСЧС сообщили в 12:34.

В 13:22 сотрудники ГУ ГСЧС ликвидировали погонь на площади 70 квадратных метров.

На месте работали дежурные отделения 5-й государственной пожарно-спасательной части 2-го государственного пожарно-спасательного отряда и дежурная смена оперативно-координационного центра ГУ ГСЧС. К тушению привлекалось три единицы техники и 12 спасателей.