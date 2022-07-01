В Николаеве из-за аномальной жары возник масштабный пожар на предприятии

В Николаеве около 16:00 на территории предприятия возник масштабный пожар, не связанный с вражескими обстрелами.

Об этом сообщили в Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Николаевской области.

По повышенному номеру вызова на место прибыли дежурные отделения 1, 2, 3 и 4 государственных пожарно-спасательных частей, дежурная смена оперативно-координационного центра и аварийно-спасательной части аварийно-спасательного отряда специального назначения, привлечена специальная техника ГСЧС.

Ориентировочная площадь пожара 150 кв.м. Предварительная причина горения – самовозгорание из-за аномальной жары.