В Ливии протестующие против отключения электричества и роста цен взяли штурмом и подожгли здание парламента

В пятницу, 1 июля, в Ливии вспыхнули протесты из-за отключения электроэнергии. Люди также недовольны ухудшением условий жизни и узурпацией власти политиками. Ливийцы вышли на митинги сразу в нескольких городах страны.

Об этом пишет Deutsche Well.

Вскоре протестующим удалось взять штурмом здание парламента в Тобруке. Они прорвались внутрь, а силы безопасности, охранявшие парламент, покинули место происшествия. После этого митингующие подожгли правительственное здание.

Перед этим на Площади мучеников в Триполи собралось несколько сотен человек. Они выкрикивали лозунги с требованием включения электричества, критикой вооруженных группировок и политиков. Активисты также настаивали на проведении выборов.

Несколько десятков демонстрантов также вышли на улицы в Бенгази, Тобруке и в некоторых небольших городах.

Накануне митингов жители Ливии пережила несколько дней отключения электроэнергии. Ситуация усугубилась блокадой нескольких нефтяных объектов на фоне политического соперничества.