На западе Украины синоптики прогнозируют грозы, град и шквалы

На западе Украины в воскресенье, 3 июля, ожидаются грозы, град и шквалы. Заденет непогодой и Винницкую область.

Об этом сообщает Укргидрометеоцентр.

«3 июля в западных и Винницкой областях грозы, днем в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с», - говорится в сообщении.

Уровень опасности желтый объявлен в Волынской, Ровенской, Львовской, Тернопольской, Хмельницкой, Винницкой, Черновицкой, Закарпатской и Ивано-Франковской областях.

«В местах прохождения сильных ливней ожидается формирование значительного местного и склонового стока, резкое повышение уровней воды на малых водотоках с подтоплением пониженных участков в населенных пунктах в результате загромождения русел и водоотводных канав; в горных районах существует угроза формирования отдельных селевых потоков» , – предупреждают специалисты.

В то же время на большинстве территории Украины, в Винницкой, Донецкой, Днепропетровской и Запорожской областях на протяжении 2-3 июля сохраняется чрезвычайный уровень пожарной опасности ( II уровень опасности, оранжевый).