В Египте после нападения акулы погибла 68-летняя автралийка

В египетской Хургаде на туристку напала акула, от полученных травм она скончалась.

Об этом сообщил канал Al Arabiya.

Пользователи твиттера опубликовали видео, снявшие во время нападения хищника на женщину.

На видео видно, как пострадавшая пытается доплыть до причала, откуда наблюдали десятки человек. Они с веревкой ждали женщину, чтобы помочь ей выбраться из воды.

Спасатели доставили 68-летнюю австрийку, которой акула откусила ногу и руку, в больницу, однако медики не смогли спасти жизнь женщины.

Из-за трагического инцидента на три дня в этом районе запрещены не только купание, снорклинг и дайвинг, но и рыбалка.